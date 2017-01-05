Trabzonspor Terörü Lanetledi

TRABZONSPOR Kulübü, İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat; teröre boyun eğmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.



- Trabzon