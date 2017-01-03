Trabzonspor, Sgros'u Borsaya Bildirdi

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının sona ermesinin ardından Trabzonspor transfere hız verdi.

Trabzonspor, Sgros'u Borsaya Bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesinin ardından Trabzonspor transfere hız verdi. Bordo-mavililer San Lorenzo takımın sol bek oyuncusu Mas Srgros için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo de Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

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