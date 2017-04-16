Trabzonspor, Serdar'dan Vazgeçmiyor

Trabzonspor'da Serdar Taşçı yine gündeme geldi. Bordo-Mavili yönetim devre arasında istediği yüksek rakamlar nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Serdar Taşçı için yeniden harekete geçti. Bu oyuncunun bonservisinin sezon sonunda elinde olacak olması transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Takvim'in haberine göre görüşme talebinin oyuncunun menajeri aracılığıyla geldiği ve Trabzonspor'un da bu talebe sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor.



Trabzonsporlu yöneticiler de Serdar Taşçı ile ilgilendiklerini doğrulurken, oyuncunun yine yüksek rakamlar talep etmesi durumunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını belirttiler.



SAKATLIK SONRASINDA KENDİNİ BULDU



Bu sezon Rus takımı Spartak Moskova da bu sezon sadece 13 maça çıkabilen tecrübeli savunma oyuncusu yaşadığı sakatlığın ardından yeni form tutmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yöneticilerle yaptığı konuşmada, "Serdar Taşçı kendini kanıtlamış beğendiğim bir oyuncu. Sakatlığını eğer gerçekten atlatmışsa onu mutlaka kadromda görmek isterim. Eğer ücrette anlaşma sağlanırsa benim açımdan olumsuz bir durum yok" dediği gelen bilgiler arasında.



BONSERVİS PARASI OLMAYACAK



Serdar Taşçı'nın bonservis bedelinin olmaması bu transferde Trabzonspor'un elini güçlendirdi. Transferi için Serdar'la anlaşmak yetecek.