Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı Maç Başı Kiralayacak" Yeniden "Şenol Güneş Stadı'nın Maç Başı...

TRABZONSPOR'un Tesis ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Şenol Güneş Stadı'nda eksiklerin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti, "Bakanlığın da onayıyla maç başı kiralama metoduyla stadın devir alınması gündemde" dedi.



Gökhan Saral, DHA'ya (Doğan Haber Ajansı) yaptığı açıklamada taraftar, yönetim ve takım olarak Gaziantepspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda oynamaya odaklandıklarını söyledi. Stadın bir an önce hizmete sunulmasını arzu ettiklerini kaydeden Gökhan Saral, şunları söyledi:



"Başta Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimat ve takipleri ile birlikte valimiz Yücel Yavuz eksiklerin giderilmesi noktasında desteğini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile de koordinasyon devam ediyor. Trabzonspor'a ve Türk futboluna kazandırılan bu eserin bir an önce hizmete sunulması arzu ediliyor. Başkanımızda bu yönde kararlılığını belirtmiştir. Bu işin geri dönüşü yok. Artık bir maç daha erteleyelim düşüncesi olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli destek ve adımları beklemekteyiz."



"3 AY DAHA SÜREBİLİR"



Eksiklerin hemen giderilmesi konusunda ısrarcı olmadıklarını ifade eden Gökhan Saral, şöyle devam etti:



"Stadın devir süreci devam ediyor. Şu anda bakanlığın da onayıyla maç başı kiralama metoduyla stadın devir alınması gündemde. Eksiklerin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu süreç yaklaşık 3 ay devam edecek gibi görünüyor ancak burada futbol oynamaya engel bir durum olmayacak. Biz de Trabzonspor Kulübü olarak eksiklerin belli bir planlama içerisinde giderilmesi konusunda işin takipçisiyiz. Eksikler giderildikten sonra da stadın uzun süreli kiralanması gündeme gelecek."



"ÇOK DAHA ÇALIŞMAK GEREKİYOR"



İkinci yarının açılış karşılaşmasında Bursaspor ile oynadıkları maça da değinen Gökhan Saral, bu konuda şunları söyledi:



"Takımımıza yeni gelen oyuncuların katkı sağladığını düşünüyorum. Genç oyuncumuz Yusuf Yazıcı'yı tebrik ediyorum. Yusuf, Trabzonspor'un gelecekteki yıldız adaylarından biri. Tabiki daha çok genç ve çok çalışması lazım. 3 puan aldık. Gereksiz bir kırmızı kart gördük. Trabzonsporlu oyuncuların taşıdığı formanın ağırlığını hissetmesi gerekiyor. Bursaspor maçı berabere de bitebilirdi, aleyhimize de sonuçlanabilirdi. Şans bizden yanaydı ve lehimize sonuçlandı. Bu bize moral oldu ama ilerisi için özellikle de teknik kadronun gece gündüz çalışması gerekiyor."



"ÇOK EKİCİ GELDİ GEÇTİ"



Mehmet Ekici'nin transfer sürecinin takıma zarar verdiğini de anlatan Gökhan Saral, şöyle konuştu:



"Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde, kendisi Trabzon'da olmaz. Ekici bir karar vermeli ve bu kararın arkasında durmalı. Şu anki süreç Trabzonspor'a zarar veriyor. Trabzonspor'a çok Ekici'ler geldi geçti. Camialar arasında yeni bir elektriklenmeye kapı açmaya da gerek yok. Bu Mehmet Ekici'nin hakkı da haddi de değil. Kimseye zorla oyuncu vermeyiz. Gerekirse kadro dışı da, yedekte bırakırız. Trabzonspor Kulübü ve yönetimi bu kararlılıktadır."



"TRANSFERLER BU HAFTA SONUÇLANIR"



Gökhan Saral, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Santrfor ve 10 numara konusunda eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar başkanımızın bu süreci sonuçlandıracağını düşünüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.



23 MAÇTA 72 SARI, 3 KIRMIZI KART



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 ve Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 17 karşılaşmada toplam 72 sarı ve 3 kırmızı kart gören Trabzonspor, en agresif takımlar arasında yer aldı. Sezonun ilk devresini ligde ve kupada 70 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamlayan bordo mavililerde ikinci yarının açılış maçında Bursaspor ile oynanan karşılaşmada Jan Durica ile Uğur Demirok sarı, Dame N'doye ise kırmızı kart gören isimler oldu. Trabzonspor bu sezon sadece ligde Kasımpaşa, kupada ise Kızılcabölükspor ile oynanan karşılaşmaları kartsız tamamladı.



YOLCULUK YARIN



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Çarşamba günü Gümüşhanespor ile oynayacağı maç için yarın Gümüşhane'ye gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek antrenmanın ardından saat 14.00'de karayoluyla Gümüşhane'ye hareket edecek olan bordo mavililer, gece burada konaklayacak ve Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak maçın ardından da tekrar Trabzon'a dönecek.



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