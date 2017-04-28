Trabzonspor, Şehit Kaymakamın Hayalini Gerçekleştiriyor

Mardin Derik Kaymakamlığı sırasında terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Mustafa Fatih Safitürk'ün vasiyeti yerine getiriliyor. Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" diye yazan Safitürk'ün bu hayali Trabzonspor kulübü tarafından gerçekleştiriliyor.

150 ÖĞRENCİ 3 GÜN TRABZON'DA MİSAFİR EDİLECEK

Mardin ve çevre ilçelerinden 150 öğrenciyle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile bazı bürokratlar ayrıca şehit kaymakamımızın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de Trabzon'a gelecek. Trabzon'da 3 gün kalacak olan Mardinli misafirlerimiz, Cumartesi günü saat 19.00'da Gençlerbirliği'yle oynayacağımız karşılaşmayı izleyecek.

MUHARREM USTA: ''ONUN HAYALİ BİZE VASİYET OLDU''

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, şehit kaymakamın hayalinin gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, "Kaymakamımız mükemmel bir insandı. Devletine ve milletine bağlı yiğit bir adamdı. Alçakça şehit edildi. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Gönül isterdi ki o hayattayken bu hayalini gerçekleştirebilseydi; ancak olmadı. Şimdi onun bu hayali bize vasiyet oldu. Cumartesi günü şehidimizin ailesini ve Mardinli kardeşlerimizi stadyumumuzda ağırlayacağız. Orada bazı etkinliklerimiz de olacak. Ben bütün Trabzonsporluları bu güzel günü daha da anlamlı hale getirmeleri için tribündeki yerlerini almaya davet ediyorum" dedi.

Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



