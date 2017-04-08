Trabzonspor Şampiyon Olmuyorsa Şenol Güneş Olsun"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, "Trabzonspor şampiyon olamıyorsa Şenol Güneş şampiyonluğa gitsin" dedi.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Yardımcısı Nevzat Aydın, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aydın, bir kaç senedir tansiyonu yüksek maçlara tedirgin çıktıklarını belirterek, "Birkaç sendir bu tür maçlara tedirgin çıkıyorduk. Bugün nispeten daha rahat bir maç olacak diye çıktık öyle de oldu ama 3-3 'den sonra golü ararken golü kendi kalemizde bulduk. Maçın kalitesi çok üst düzeydi. Beşiktaşı tebrik ederim. Bence maçın favorisi Trabzonspor'du bu kadar gollü bir maç beklemiyordum. Bu stadyumda bu maça kadar yediğimiz gol yoktu bu stada bol gollü ve kalitesi Türk futbolunun üstünde bir maç oldu ve kaybettik. Her transfer döneminde Trabzonspor daha da üzerine koyuyor ve bu sezon bittiğinde daha da üzerine koyuyor olacak. Önümüzde ki sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Hakemle ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemediğini belirten Aydın, "Çok fazla duran top çaldı. Hakemle ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Şenol hocanın benim için çok ayrı bir yeri var. 2010-11 sezonunda ben yöneticiydim ve şampiyonluğa kadarda gittik ve çok başka bir sezon oldu. Ondan öncede 2005 sezonu. Trabzonspor şampiyon olamıyorsa Şenol hoca şampiyonluğa gitsin" ifadelerini kullandı.



(Gökmen Şahin / İHA)