Trabzonspor Rodallega ile Anlaştı

TRABZONSPOR, bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın transferi konusunda mutlu sona ulaştı.



Transferi sonuçlandırmak için bizzat İzmir'e giden başkan Muharrem Usta'nın, Rodallega ile görüştüğü, futbolcuyu ikna ettiği ve el sıkıştığı belirtildi. Rodallega'dan menajerini Türkiye'ye çağırmasını isteyen Başkan Usta, Akhisar Belediyespor yönetimi ile de her konuda anlaşmaya vardı. Rodallega'nın menajerinin hafta sonu Türkiye'ye geleceği ve yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılacağı ifade edildi. - Trabzon