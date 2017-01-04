Trabzonspor, Pereira ile Anlaşmaya Vardı

Trabzonspor Kulübü, en son Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.



Bordo-mavili kulüp, 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli oyuncuya toplam 1 milyon 430 bin avro garanti ücret ödeyecek.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro da Silva Pereira'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016 - 2017 futbol sezonu için 480 bin avro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 950 bin avro garanti ücret ödenecektir."



32 yaşında 1,72 metre boyundaki futbolcu, bu sezon Sporting Lizbon takımında UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 1186 dakika forma giymişti.