Trabzonspor Onun İçin Görüşecek

Başkan Muharrem Usta, Antalyaspor maçı öncesi Alanya ile 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için masaya oturacak.



Trabzonspor'un Alanya'dan 24 yaşındaki orta saha Emre Akbaba ve Kayseri'den 24 yaşındaki orta saha Deniz Türüç'ü transfer etmek istediği biliniyor. Bu iki oyuncudan Emre devre arasında talep edilmiş ancak Akdeniz ekibi 'Sezon sonu görüşürüz' diyerek açık kapı bırakmıştı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Antalya maçı öncesi Emre için görüşeceği belirtildi.