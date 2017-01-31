Trabzonspor Omer El Kaddouri Transferinden Vazgeçti

Trabzonspor, sezon sonu İtalya'nın Napoli Kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Omer El Kaddouri transferinden vazgeçtiğini duyurdu.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz." - TRABZON