Trabzonspor Olcay Şahan Transferini Resmiyete Döküyor

TRABZONSPOR bir süredir ilgilendiği Beşiktaşlı oyuncu Olcay Şahan ile anlaşma sağladı.



Bordo mavili Kulübün başkanı Muharrem Usta'nın İstanbul'da Olcay Şahan'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve prensipte anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Buna göre Trabzonspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Olcay'ın bonservisinin de Beşiktaş kulübünden bedelsiz olarak alınacağı belirtildi. Transferler ilgili detayların birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



- Antalya