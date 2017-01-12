Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.



Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin avro garanti ücret, Beşiktaş Kulübüne de sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin avro ödeyecek.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş AŞ ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş AŞ'ye 200 bin avro ödenecektir.



Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2016-2017 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin avro garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin avro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin avro garanti ücret ödenecektir."