Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.
Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Trabzonspor, Olcay Şahan'ı Borsaya Bildirdi
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan’ı borsaya bildirdi.
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads