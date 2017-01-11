Trabzonspor, Olcay Şahan'ı Borsaya Bildirdi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'ı borsaya bildirdi.



Bordo-mavili kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer ile gili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL