TRABZONSPOR Kulübü, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş A.Ş.'ye, 200 bin euro ödenecektir."
- Trabzon
Trabzonspor Olcay'ı Resmen Açıkladı
TRABZONSPOR Kulübü, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
TRABZONSPOR Kulübü, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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