Trabzonspor Olcay'ı Kap'a Bildirdi

TRABZONSPOR Kulübü, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Olcay Şahan'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



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