Trabzonspor, Muhammet Demir İçin Galatasaray'dan Chedjou'yu İstedi

Trabzonspor, golcü oyuncu Muhammet Demir'i isteyen Galatasaray'a "Chedjou ile 1 milyon Euro verin." teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar düşünmek için süre istedi.

Trabzonspor, Muhammet Demir İçin Galatasaray'dan Chedjou'yu İstedi

Jan Durica'nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a Galatasaray'dan sürpriz bir teklif geldi. Mehmet Ekici'de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon'un kapısını çaldı. Yönetim ise bu teklife "Aurelien Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet'i alın" karşılığını verdi.

GALATASARAY SÜRE İSTEDİ

Galatasaray'ın Trabzon'un Muhammet'e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Gaziantep'in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray'dan gelecek cevaba göre harekete edecek.

(Habertürk)

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