Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi Kadro Dışı Bıraktı

Adı uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan fakat sonuç çıkmayan Mehmet Ekici, takımı Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi Kadro Dışı Bıraktı

Trabzonspor, transfer döneminin başladığı günden itibaren geleceği ile ilgili belirsizlik yaşanan Mehmet Ekici ile ilgili flaş bir karar aldı. Trabzonspor'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

YENİ ANTRENMAN PROGRAMI

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici Teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

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