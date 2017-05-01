Trabzonspor Medical Park, Wright ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Medical Park, ABD'li oyuncusu Julian Wright ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, ligde 30 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşıldığı hatırlatılarak, "Maç sonrası disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.



Söz konusu müsabakadan 92-62 yenik ayrılan Karadeniz ekibinde Wright 9 sayı kaydetmişti.