Trabzonspor Medical Park'tan Ödeme Açıklaması

TRABZONSPOR Medical Park Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, oyuncu ve çalışan ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı, yarından itibaren ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi.



Bordo mavili basketbol takımının resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Başkan Abiş Hopikoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Trabzonspor taraftarının son günlerdeki hakkımızda çıkan ödeme zorluğu sıkıntılarımıza göstermiş olduğu hassasiyete çok teşekkür ederiz. Tabii ki son noktaya geldiğimizde taraftarlarımıza dönüp onların desteğini isteriz, ama şu an taraftarlarımızdan istediğimiz, takımımızı aynı şekilde, her koşulda desteklemeye devam etmeleri ve sahada yalnız bırakmamalarıdır. Oyuncularımız Türkiye'den ve Avrupa'dan çok ciddi teklifler aldılar. Yarından itibaren oyuncularımızın ve kulüp çalışanlarımızın tüm alacakları ödenecektir. Bundan sonra yolumuza, yine taraftarlarımızdan aldığımız güçle, daha çok çalışarak ve coşkuyla devam edeceğiz. Bu zor durumda bize göstermiş olduğu destekten dolayı Sayın Muharrem Usta'ya teşekkürlerimizi sunarız."



- Trabzon