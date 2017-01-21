Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105





SALON: Hayri Gür



HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xxx), Özlem Yalman (xxx), Önder Yılmaz (xxx)



TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green (xx)13, Hardy (xxx)28, Gutierrez (xxx)22, Wright (xx)9, Kadji (xxx)18, Erol Can (xx)9, Moody (xx)2



MURATBEY UŞAK: Berkay (xx)6, Freimanis (xxx)18, Vasiliauskas (xx)10, Ibekwe (xxx)12, Mckissic (xxx)19, Auguste (xxx)11, Berent (xx)3, Harrison (xxx)26



1. PERİYOT: 20-26



İLK YARI: 42-48



3. PERİYOT: 62-64



4. PERİYOT: 90-90



5 FAULLE ÇIKANLAR: Vasiliauskas 36.44, Augeste 39.50 (Muratbey Uşak), Kadji 38.55, Gutierrez 44.55 (Trabzonspor Medical Park)



SPOR Toto Basketbol Süper Lig'inin 15'inci haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği Muratbey Uşak'a uzatma periyodunda 101-105 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Hardy 28 ve Gutierrez 22 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Muratbey Uşak'ta ise Harrison 26 sayıyla oynadı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, ilk dakikalarda Hardy'nin sayılarıyla öne geçse de çabuk toparlanan Muratbey Uşak, Vasiliauskas ve Mckissic'in basketleriyle ilk periyodu 26-20 önde kapattı.



İkinci periyotta ev sahibi ekip Kadji ile sayılar bulsa da, Auguste'nin sayılarına engel olamayınca devreyi de 48-42 geride tamamladı.



Üçüncü periyoda Hardy'nin sayılarıyla hızlı giren Trabzonspor Medical Park, farkı kapatarak öne geçti ancak top kayıpları artınca Muratbey Uşak Harrison'un basketleriyle bu periyodu da önde kapattı.



Dördüncü periyotta iki takım da pota altı sayılarıyla öne geçmeye çalışsa da başarılı olamadı. Son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçta Trabzonspor Medical Park Gutierrez'in sayısıyla karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıdı.



Uzatma periyodunda Harrison'un sayılarıyla oyunun kontrolünü eline alan Muratbey Uşak, salondan da 105-101'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



- Trabzon