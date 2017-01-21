Trabzonspor Martinez'in Peşinde!

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kurulu hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bordomavililer Ganso ve Omar Abdurrahman'dan sonra forvet arkası, forvet ve kanatlarda da oynayabilen Josef Martinez'i gündemine aldı. İtalyan kulübü Torino'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu için ön yoklama yapan bordomavililerin, maliyet araştırması yaptığı, oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için teklif yapacağı ifade edildi. Ancak Bordo-Mavili yönetimin büyük bir ihtimalle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ifade ediliyor. Bu tranfser gerçekleşirse Mehmet Ekici'nin boşluğu bir ölçüde kapatılmış olacak.

YANAL'DAN MARTİNEZ İÇİN ONAY VERDİ



TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da Josef Martinez için, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alındığı taktirde bize çok önemli katkılar yapar" diye yorumda bulunarak, yönetim kurulunu bu transfer için teşvik ediyor. İtalyan kulübünde bu sezon 12 maça çıkan Martinez 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değerinin ise 2 Milyon Euro civarında olduğu yönetimin bu rakamı 1.5 milyona çekmek için uğraşacağı öğrenildi.