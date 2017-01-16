Trabzonspor Maçının Biletleri Yarın Satışa Sunuluyor

Spor Toto 2. Lig, Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdüren Gümüşhanespor'un Trabzonspor'la oynayacağı kupa maçının biletleri yarın satışa sunuluyor.



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 5. maçını oynayacak olan Gümüşhanespor, Yeni Şehir Stadyumu'nda 18 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Kupa maçlarında oynadığı 4 maçta aldığı 7 puanla grubunda ikinci sırada bulunan Gümüşhanespor, Trabzonspor maçından alacağı puan yada puanlarla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.



Trabzonspor'a 450 bilet ayrıldı



Kulüp yönetimi toplam 4 bin seyirci kapasiteli Yeni Şehir Stadyumunda Trabzonspor seyircilerine 450 kişilik yer ayırırken, müsabakanın biletleri de yarın satışa çıkacak. Protokol tribünü için 50, diğer tüm tribünler için bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Müsabaka A2 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.



H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşan Gümüşhanespor, Avni Aker Stadyumu'nda 1 Aralık tarihinde oynanan müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı. - GÜMÜŞHANE