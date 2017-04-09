Trabzonspor Maçı Sonrası Yaptığı Paylaşım Başını Yaktı!

Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamalar gerekçesi ile siyah-beyazlı kulüpten gönderildi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar twitter hesabı üzerinden, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." paylaşımında bulundu.



Bu paylaşım sonrası Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır. Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz" denildi.



(İHA)