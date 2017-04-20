Trabzonspor Maçı Avrupa Yolunda Önemli Dönemeç"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Hedefimiz, kesinlikle Avrupa'ya gitmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir dönemeç." dedi.



Kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Trabzonspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın bir kısmını izleyen Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasının, hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı.



Hem Antalyaspor'un hem Trabzonspor'un, Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda sonradan forma girdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"İki takım da iyi gidiyor ve iki takım da Avrupa'ya gitmek istiyor. İki takım da kazanmaya çalışacaktır. İnşallah güzel bir sonuç, güzel futbol olacaktır. Hedefimiz, kesinlikle Avrupa'ya gitmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir dönemeç. Ondan sonraki maçları da unutmamak gerekiyor. Baktığımızda 7 maç var. 7 maçta maksimum puan alabilen takım, Avrupa'ya gitme hayalini gerçekleştirebilecek. Burada da önemli olan, o kazanan kafa yapısını oluşturabilmek."



"Transfer çalışmalarımız var"



Öztürk, bir gazetecinin, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk oyuncu Emre Mor ile ilgilendiklerinin iddia edildiğini dile getirmesi üzerine şunları söyledi:



"Oyuncu bazında konuşmak istemiyorum ama transfer çalışmalarımız var, zaten olması gerekiyor. Şu anda sayısını da tam belirlemedik ama hocanın raporu ve kendi düşüncelerimizle ona göre şekillendireceğiz. Bunu sezon sonu konuşmak en doğrusu, ama kesinlikle çalışmalarımız var. Burada beklenti olarak şunu söyleyebilirim, en azından üst düzey, takıma kademe atlatacak iki oyuncu lazım olduğunu düşünüyoruz. Ofansif tarafta iki oyuncu en azından kafamızda var. O da işte belki 10 numara pozisyonu olabilir, belki kanat pozisyonu olabilir. Şu anda zaten güçlü bir kadromuz var. Gelecek sene Avrupa kupalarına kalırsa takım, onun dışında kupada da hedefimiz olacak, yine Avrupa'ya gitme, üst sıralara oynama hedefimiz olacak. Buna bağlı olarak doğru şekilde ilerlemek için böyle transferlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz."



Gelecek sezon hedefinde kaptan Samuel Eto'o'nun takımdaki durumunun ne olacağıyla ilgili soruyu Öztürk, "Hep söylüyorum, kaptanımız ve performansından da memnunuz. Eto'o ile devam etmek isteriz kesinlikle, bir sene daha kontratı devam ediyor. Burada da tabii sadece Eto'o değil, takımın hedefi önemli. Şampiyonluğa oynayacağız. Futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin, taraftarın da bunun bilincinde olması lazım. Tabii bunun da gereksiz baskı şeklinde değil de motivasyon şeklinde bize fayda sağlaması lazım." diye yanıtladı.



Başkan Öztürk, takımda önemli oyuncuların olduğunu, kendilerine transfer için teklifler gelebileceğini, ancak şu anda futbolcularıyla ilgilenen kulüplere ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.