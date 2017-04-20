Trabzonspor'lu Futbolcular İmza Gününe Katıldı

Trabzonsporlu futbolcular Jan Durica, Olcay Şahan ve Emanuel Mas, QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.



Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uzun kuyruklar oluştu. Sırayla bankaya alınan taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri futbolculara formaları ile atkılarını imzalattı.



QNB Finansbank Çarşı Şubesi Müdürü Can Korkmaz, bordo-mavili futbolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



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