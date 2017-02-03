Trabzonspor Kulübünden Açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni statta oynanacak ikinci maçta yaşanması muhtemel kısıtlamalar için gereken tüm çabanın gösterileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiği belirtildi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesi üzerinden yayımlanan "Güzel oyun kesintiye uğratılamaz" başlıklı açıklamada, takımın Medical Park Arena'daki ilk maçında seyircisiyle müthiş bir bütünleşmeye imza attığı ifade edildi.



Camia ve şehrin, hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı, futbola dair tüm güzelliklerin ortaya çıktığı doyumsuz bir futbol atmosferiyle takımla bütünleştiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



"Futbolun görsel bir şov olması nedeniyle toplumun moralini onun üzerinden yükseltebilmek hepimizin sorumluluğundadır. Karar vericiler olarak bizlerin görev ve sorumluluğu terör, şiddet ve küfür gibi kabul edilemez davranışlar dışında her şeye rağmen seyirciyle statların birbirine kavuşmalarını teşvik edici yönde olmalıdır."



Açıklamada, kulübün yeni stadıyla moral yükseltmeye çalıştığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bir kulübün taraftarıyla yakaladığı yeni bir atmosferi kesintiye uğratmanın futbol dünyası ile ilişkisi olan hiç kimseye fayda sağlamayacağı ortadadır. Tüm güzelliklerin kesintisiz devam edeceği günlerin özlemiyle yeni stadımızda oynayacağımız ikinci maçımızda yaşanması muhtemel kısıtlamalar için gereken tüm çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un Medical Park Arena'da Gaziantepspor ile yaptığı ilk karşılaşmanın ardından dün aldığı kararla, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kulübe ihtar cezasının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar vermişti.