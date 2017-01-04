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Trabzonspor Kulübü, Joao Pereira ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Joao Pereira ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

İSTANBUL / DHA.

Trabzonspor Kulübü, Joao Pereira ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

İSTANBUL / DHA

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