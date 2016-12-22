Trabzonspor-Kızılcabölükspor maçının ardından



ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde sahasında Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, takım olma yolunda önlerinde zor bir sürecin olduğunu belirtirken, ülkenin içinde bulunduğu duruma da vurgu yaparak herkesi sağduyulu olmaya davet etti.



YANAL TAKIM OLMAK MEŞAKATLİ İŞ



Takım olmanın meşakkatli bir iş olduğunu belirten teknik direktör Ersun Yanal, şöyle konuştu;



'Bu tür maçların iki türlü zorluğu var. Aynı kategoride oynamayan iki takımın karşılaştığında direncini kırmak ve oynama arzunuzun da yüksek olması gerekiyor. Gümüşhanespor maçında bunu yaşadık. Takım olmak meşakkatli iş. Buna sonuçların yardım etmesi, oyuncuların kişisel özellikleri ve birçok şeyin katılması gerekiyor. Kulübün fiziksel şartlarının da bu konuda yükselmesi biraz zaman alıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bugün kazandık. Devre arası öncesi iki maçımız kaldı. Sonrasında transfer dönemi yaşayacağız. Bizi zor günler bekliyor. Genç oyuncularımızın hazır olmaları gerekiyor. Bunun için de çabaya ihtiyaç var. Günün şartlarına uyum sağlamalı, takımdaki oyuncular ve taraftarlar onları desteklemeli. Bu sıcaklığı görüyorum.'



'FUTBOLCULARIMIZ YÜREĞİYLE OYNUYOR'



Kadrolarında çok sayıda Trabzonlu oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken Yanal, şöyle devam etti;



'Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Mustafa Yumlu Trabzonlu. Bu kadar çok yerli oyuncuyu Kayseri'de, Samsun'da ya da bir başka yerde göremiyorsunuz. Bizim kadromuzda 11-12 oyuncu burada yetişti. Bu çok önemli. Oyuncular sadece ellerini değil zaman zaman bedenlerini de taşın altına sokuyor. Mustafa Akbaş'ın kafatasında üç kırıkla 90 dakikayı tamamlaması bir risk. Bazen taraftarlarımız bizi izlerken çok mutlu olmuyorlar ama biz oyuncuların yüreğiyle ortaya koyduğu mücadeleden memnunuz. Bugün herkes elini taşın altına koyabilecek kadar yürekli ve cesur.'



'ALTYAPIDAN GENÇ OYUNCULAR GELİYOR'



Altyapıdan genç oyuncuların geldiğini dile getiren Yanal, bu konuda şunları söyledi;



'Kadromuzda birkaç tane genç oyuncu var. Altyapıdan da geliyor ama biraz zamana ihtiyaç var. Uzun vadede düşünmek gerekiyor. Abdülkadir'in önünde çok büyük bir zaman dilimi var. Ama Yusuf Yazıcı nerdeyse yaklaştı, geliyor. Mücadeleye karakter ve teknik olarak hazır olmalı. Umarım bir an önce bu süreci yaşar.'



'SAĞDUYULU OLALIM'



Ülke olarak zor bir sürecin içerisinde bulunulduğuna dikkat çeken Yanal, 'Bunun içinde sabır ve sükunete ihtiyacımız var. Uzun zamandır oynadığımız maçlara saygı duruşuyla başlıyoruz. Çok kaybımız var, üzülüyoruz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbolun barış dilini kullanarak teröre gönderme yapıyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. En azından burada kardeşçe ellerimizi birbirine uzatalım ve barış içinde olalım. Oynayacağımız Fenerbahçe maçı ya da rakibimiz kim olursa olsun bu kardeşliği sürdürelim. Birbirimizi çukura düşürmeye, tuzak kurmaya, hile yapmaya gerek yok. Zaten düşmanlarımız fazlaca tuzak kuruyor. Yan yana, omuz omuza bu süreci geçelim. Sahada her şey olabilir. Kim kimi yeniyorsa oyunun kuralları içerisinde sonuna kadar mücadele edelim. Ben de, futbolcu da, rakibimiz de kazanmak isteyecek. Oyunun son düdüğü çaldığında kimse birbirinin burnunu kanatmasın, onurunu kırmasın, kalbini incitmesin. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Sağduyulu olalım. Tribünleri provokasyondan uzak olmaya davet ediyorum. Ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. El ele fotoğraf vurmaya ihtiyacımız var. Burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Yeneriz, yeniliriz dünyanın sonu değil. 3-5 sene içinde birçok olay yaşandı ama bundan hiç kimse karlı çıkmadı. Hem futbol, hem de imaj ve takımlar kaybetti' ifadelerine yer verdi.



Yanal, Yusuf Yazıcı'nın başka bir kulübe transferiyle ilgili olarak ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.



ŞERMET BİZİM İÇİN İYİ BİR TECRÜBE OLDU



Trabzonspor ile oynamanın kendileri adına iyi bir tecrübe olduğunu anlatan Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet ise şöyle konuştu;



'Bizim adımıza güzel bir ortam. Skor kötü ama en azından Trabzonspor ile oynadık. Bizi iyi ağırladılar. Gerçekçi bakacak olursak arada bir kalite farkı var. Ligde kötü olabilir ama sonuçta karşımızdaki Trabzonspor. Basit ve temassız oynamak istedik. Futbolcularımız elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Oyuncularımızın üst ligleri benimsemeleri için burada bulanan takımlarla oynamaları ve bu ortamı görmeleri gerekiyor. Bu bakımdan kupa bizim için iyi bir tecrübe oldu. Skor çok önemli değil. Türkiye'de bunu kimse yadırgamaz. Kupada gruplara kalmayı çok istiyorduk. Kızılcabölükspor 5-6 yıl önce amatördeydi. Bugün Avni Aker'de maç oynuyorduk. Bizim için bu çok önemliydi. Gelişim göstermeye devam etmek istiyoruz.?