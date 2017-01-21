Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini bir grup bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarların büyük bölümü yönetim aleyhine tezahürat yaparken, bir bölüm de futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Bordo-mavili kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Trabzonspor Kafilesi İstanbul'a Geldi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.
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