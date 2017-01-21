Trabzonspor Kafilesi İstanbul'a Geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini bir grup bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarların büyük bölümü yönetim aleyhine tezahürat yaparken, bir bölüm de futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Bordo-mavili kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.



Yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.