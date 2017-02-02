Trabzonspor İstikrarı Yakaladı

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında oynanan 3 maça da aynı 11'lerle başladı, bordo mavililer Beşiktaş ile birlikte kadro istikrarını yakalayan iki takımdan biri oldu.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti. Deneyimli teknik adam Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le başlarken, Beşiktaş ile birlikte ikinci yarıdaki 3 maçta da 11'ini bozmayan iki takımdan biri oldu. Bordo mavililer, ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş ile beraber 3'te 3 yapan takımlar arasında yer aldı.



SAVUNMA GEÇİT VERMEDİ



Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci devresinde kalesinde en az gol gören takımların da başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen bordo mavililer, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Üç maçta kalesinde sadece tek gol gören Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile beraber ikinci yarıda en az gol yiyen takım oldu.



N'DOYE FORMAYI KAPTIRMADI



Bu arada, Trabzonspor'da forvet oyuncusu Dame N'Doye, devre arasında Rodallega'nın takıma katılmasına rağmen ilk 11'deki yerini korudu. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu Gaziantepspor maçında 1 asistle gole katkı sağlarken, oynadığı futbolla da beğeni topladı. Yaşanan forma rekabetinin teknik direktör Ersun Yanal'ı memnun ettiği, deneyimli teknik adamın N'Doye'un artan performansı sonrası Rodallega'nın da formuna göre çift forvet sistemine geçiş yapabileceği kaydedildi. N'Doye bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maçta 1405 dakika süre aldı, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



YABANCI SAYISI 12'YE DÜŞTÜ



Devre arası transfer döneminde Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega'nın takıma katılmasının ardından 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor, transfer döneminin son günlerinde Akakpo ve Suk ile yollarını ayırarak kontenjanda da yer açtı. Bordo mavililerde bu iki oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yabancı sayısı 12'ye düştü. Trabzonspor'un 25 kişilik kadrosunda 13 yerli ve 12 yabancı futbolcu bulunuyor.



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