Trabzonspor İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.



Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Saat 14.30'da uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede sakatlığı devam eden Bero'nun yanı sıra Ramil Sheidaev, Akakpo ve Abdülkadir Ömür yer almadı.



Trabzonspor'un Kasımpaşa maçına Onur, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. - TRABZON