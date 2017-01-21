Trabzonspor, İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.30'da uçakla İstanbul'a hareket etti.



Bordo-mavili kafilede sakatlığı devam eden Bero'nun yanı sıra Ramil Sheidaev, Akakpo ve Abdülkadir Ömür yer almadı.



-Forvette N'Doye



Trabzonspor'un ikinci yarının ilk haftasında Bursaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ancak cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor maçında tamamlayan Senegalli futbolcu N'Doye da kafilede yer aldı.



Senegalli futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 biten Gümüşhanespor maçında hücumda görev yapan Suk'un yerine tekrar forma giymesi bekleniyor.



Trabzonspor'un Kasımpaşa maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.