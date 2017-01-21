Trabzonspor ile Kasımpaşa 16. Randevuda

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 16. kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın ligde karşılaştığı 15 maçın 6'sından Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 21 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.



Deplasmanda tek galibiyet



Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 7 maçtan sadece birinde galip gelebildi.



Tek galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde eden bordo-mavililer, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, son 4 deplasman maçında ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle, 3 puan sevinci yaşayamadı.



Bordo-mavili takım, dış sahada Kasımpaşa'ya 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.