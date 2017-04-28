Trabzonspor ile Gençlerbirliği Ligde 66. Randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 66. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 65 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.



Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor, sahasında oynadığı 32 lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.



Bordo-mavililer, sahasındaki son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. En son 2011-2012 sezonunda kendi evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda 2-0, 2013-2014 sezonunda 3-0, 2014-2015 sezonunda 4-1, geçen sezon da 1-0 galip geldi.



Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.