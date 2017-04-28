Trabzonspor Ile Gençlerbirliği 79. Randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği 79. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 78 maçta Trabzonspor 44 karşılaşmadan galip ayrılırken, Gençlerbirliği ise 14 maçı kazandı. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 gol atarken, rakibi ise 73 kez fileleri havalandırdı.



LİGDE 66. RANDEVU



Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında oynan 65 lig maçının 37'sini Karadeniz ekibi, 12'sini ise Başkent temsilcisi aldı. 16 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 126 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 62 gol kaydetti.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Trabzon'da oynanan 38 resmi karşılaşmada Gençlerbirliği 4 galibiyet elde ederken, Trabzonspor da 27 kez galibiyetle ayrıldı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 38 maçta fileleri 92 kez havalandırırken kalesinde ise 32 gol gördü.



İki takım arasında ligde oynanan 32 maçta ise Trabzonspor 23 maçta gülerken, 4 maçta ise rakibine mağlup oldu. 5 maç ise eşitlik bozulmadı. Karadeniz ekibi attığı 77 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.



YANAL VE ÖZAT 3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez karşılaşacaklar. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 yendiği müsabakada Yanal, kırmızı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'u çalıştırıyordu. Ligin ilk yarısında ise Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.



(Gökmen Şahin/İHA)