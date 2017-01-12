Trabzonspor ile Bursaspor 81. Randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında yarın Bursa'da yapacakları maçla 81. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 80 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.



Karadeniz ekibi, deplasmanda iç sahaya oranla galip gelmekte zorlandı. 40 karşılaşmanın 14'ünü kazanan bordo-mavililer, 10 maçtan mağlubiyetle, 16 maçtan beraberlikle ayrıldı.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 galip geldi.