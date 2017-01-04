Trabzonspor İki Transferi Açıkladı

Trabzonspor, Joao Pereira ve Emmanuel Mas transferlerinin sonuçlandığını açıkladı.



Bordo-mavili kulüp Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas ile 3,5, Portekizli oyuncu Joao Pereira ile ise 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yaptı.



Joao Pereira ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Joao Pedro da Silva Pereira ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;



2016 - 2017 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret



2017 - 2018 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."



Trabzonspor'dan Emmanuel Mas ile ilgili açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo de Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Club Atletico San Lorenzo de Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000 EUR ödenecektir" denildi. - İSTANBUL