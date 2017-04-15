Trabzonspor İçin Doria İddiası

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da hedef Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria... Geleceği parlak isimlerden biri olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun birkaç kez izlendiği ve beğenildiği dile getirildi.



Brezilyalı için Marsilya ile temasa geçildiği ve ilk etapta 4 milyon Euro bonservis bedeli istendiği bildirildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 2 gol atan Doria'nın, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Başarılı stoper, Brezilya Milli Takımı ile 2013'te Bolivya'ya karşı forma giymişti. Doria'nın transferi için geçen sezon Galatasaray da yoğun çaba göstermişti. Ancak anlaşmazlıklar nedeniyle transfer olumlu sonuçlanamamıştı.