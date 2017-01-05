Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor. Dün sakatlanan Matus Bero'nun 3 haftaya yakın oynayamayacağı ifade edilirken, Güray Vural'dan ise kendisine takım bulması istendi.



Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takım günün ilk idmanını sabah saatlerinde yaptı. Kondisyona dayalı geçen antrenmanda sağanak yağış ara ara idmanı aksattı.



Düz koşuyla başlayan idman, istasyon çalışmaları ile devam etti. Açma-germek hareketlerinin ardından 3'erli gruplara ayrılan Trabzonsporlu futbolcular, çift kalede pas-orta-şut çalışmaları gerçekleştirdi. Tempolu bir şekilde devam eden antrenmanda sağanak yağış ara ara idmanı aksatsa da Trabzonsporlu futbolcular günün ilk idmanını çift kale maçla tamamladı.



Bero sakatlandı, Güray gönderildi



Trabzonspor'da dün gerçekleşen idmanda Matus Bero sakatlanmıştı. Başarılı futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bordo-mavili bir diğer futbolcu Güray Vural'dan ise kendisine takım bulması istendi. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Akakpo ve sakat olan Dame N'doye katılmadı.



Bordo-mavili takım günün ikinci idmanını saat 17.30'da yapacak. - ANTALYA