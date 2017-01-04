Trabzonspor Hayranı Lösemi Hastası Çocuk Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de yaşayan lösemi hastası Kemal Onur Sevinç (9), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Baba Mehmet Zeki Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada lösemi hastası oğlunun 5 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ancak bugün yaşamını kaybettiğini söyledi.



Çok üzgün olduklarını ifade eden Sevinç, "Biz 5 yıl önce öğrenmiştik ancak bugüne kadar hep evladımıza destek olduk. Geçen cuma evde fenalaştı ve biz hemen Kemal Onur'u, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdük. Zaten tedavimizi hep orada yürütüyorduk. Maalesef yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması gerçekleşti ve buna bağlı olarak yaşamını yitirdi." diye konuştu.



Daha önce Anadolu Ajansı'nın (AA) haberi sayesinde hayranlık duyduğu Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak ve Trabzonspor futbolcularıyla tanışan Sevinç, 4 yaşındayken bu hastalığa yakalanmıştı.



Sevinç yarın Balıkesir'de toprağa verilecek.