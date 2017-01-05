Trabzonspor Hayranı Lösemi Hastası Çocuğun Vefatı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Trabzonspor hayranı lösemi hastası 9 yaşındaki Kemal Onur Sevinç'in cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sevinç'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından merkez Altıeylül ilçesindeki İmam Birgivi Camisi'ne getirildi. Tabutun üzerine 61 numaralı ve arkasında Kemal Onur yazan Trabzonspor forması ile bir atkı konuldu. Cenaze törenine katılan Sevinç ailesinin bazı yakınları, Trabzonspor forması giyerek son görevlerini yerine getirdi. Anne Mücella ile baba Mehmet Zeki Sevinç, gözyaşlarına hakim olamadı.



Kemal Onur Sevinç'in cenazesi, namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.



Anadolu Ajansı'nın haberi sayesinde hayranlık duyduğu Trabzonspor futbolcularıyla tanışan Sevinç, 4 yaşındayken bu hastalığa yakalanmıştı.