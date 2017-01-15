Trabzonspor, Gümüşhanespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bursaspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması, diğer futbolcular ise dar alanda taktik çalışma yaptı.