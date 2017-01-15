Trabzonspor, Gümüşhanespor Maçı Hazırlıklarına Başladı





Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Çarşamba günü oynayacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Bursaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana Durica, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo, ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero ile transfer görüşmeleri yapan Mustafa Yumlu katılmadı. Ayrıca kadro dışı bırakılan ve bugün İstanbul'dan Trabzon'a gelen Mehmet Ekici de antrenmanda yer almadı.



- Trabzon