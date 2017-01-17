Trabzonspor, Gümüşhane'de

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı şehre geldi.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Gümüşhanespor maçının son taktik provasını yapan bordo-mavililer, saat 14.00'te karayolu ile Gümüşhane'ye hareket etti.



Önce Torul İlçesi'ne uğrayan Trabzonspor kafilesi, burada Torul Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Meşaleler ve sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili futbolculara çiçek verildi. Kafile, ziyaretin ardından Gümüşhane kent merkezinde konaklayacağı otele yerleşti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezon en fazla forma şansı verdiği Onur Kıvrak ve Jan Durica'yı dinlendirerek Gümüşhane'ye götürmedi. Bordo-mavili takımda kart cezalısı N'Doye ile sakatlığı süren Bero da kafilede yer almayan diğer isimler oldu.



Bordo-mavili ekibin Gümüşhanespor karşılaşmasına Esteban - Pereira, Uğur, Mustafa Akbaş, Mas - Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay - Castilo, Suk 11'i ile çıkması bekleniyor. - GÜMÜŞHANE