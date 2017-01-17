TRABZONSPOR genel saymanı Orhan İlarslan, bugün görevlerinden istifa etti.
Orhan İlarslan, bordo mavili kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıklarken yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğini belirtti. İlarslan, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu ile fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de istifa ettim ancak yönetim kurulundaki görevi devam ettireceğim" dedi.
- Trabzon
Trabzonspor Genel Saymanı İlarslan İstifa Etti
TRABZONSPOR genel saymanı Orhan İlarslan, bugün görevlerinden istifa etti.
TRABZONSPOR genel saymanı Orhan İlarslan, bugün görevlerinden istifa etti.
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