Trabzonspor-Gençlerbirliği Notları
TEK DEĞİŞİKLİKTrabzonsor teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında ligin 28'nci haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçı 11'inden farklı olarak kadroda tek değişikliğe gitti.
TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonsor teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında ligin 28'nci haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçı 11'inden farklı olarak kadroda tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Antalyaspor maçıyla kart cezasını tamamlayan kaleci Onur'a Esteban'ın yerine ilk 11'de görev verdi.
TRİBÜNLER DOLMADI
Trabzonspor taraftarları, Gençlerbirliği karşılaşmasına bir önceki iç saha maçlarına oranla beklenen ilgiyi göstermedi. Bordo mavili taraftarlar özellikle iç sahada son oynanan Beşiktaş maçında stadın tamamına yakının doldururken, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görüldü. Az sayıda Gençlerbirliği taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.
ŞEHİT KAYMAKAMIN AİLESİ MAÇTA
Mardin Derik'te Kaymakamlık görevini yürüttüğü sırada terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyeti üzerine Mardin ve çevre ilçelerinden 3 günlüğüne Trabzon'a gelen kafile ile birlikte ayrıca şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk Trabzonspor Gençlerbirliği maçını izledi. Kafile maç öncesi 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratları yaparken, tribündeki diğer taraftarlar da bu tezahüratlarından dolayı alkış tuttu.
ŞEHİT KAYMAKAMIN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" diye yazan Safitürk'ün bu hayali, Trabzonspor ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilmiş oldu.
KAPTAN ONUR'LA ÇEKTİRDİLER
Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak, maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Mardinli öğrencilerin yer aldığı tribünün önüne gelerek kafile ile hatıra fotoğrafı çekildi.
SAFİTÜRK TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTILAR
Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmak için sahaya Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, 'Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim' sözleri ve buna cevaben, 'Vasiyetin bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim' ifadelerinin yer aldığı tişörtlerle çıktı.
FUTBOLCULARDAN TRABZON-MARDİN KARDEŞLİĞİ PANKARTI
Trabzonsporlu futbolcular Gençlerbirliği maçına Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün fotoğrafının yer aldığı, 'Ömrün vefası olmasa da kardeşin vefası vardır. Trabzon-Mardin kardeşliği' yazılı pankart ile çıktı. Bordo mavili taraftarlar da maç öncesi 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez'diye bağırarak teröre tepki gösterdi.
- Trabzon