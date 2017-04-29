Trabzonspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından - Ersun Yanal ve Ümit Özat

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, taraftarların beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldıklarını söyledi.



Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında golsüz berabere kaldıkları maça benzer bir karşılaşmanın oynandığını belirterek, "Oyunun durduğu rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümde bizim hızlandıracak tutumu sağlamamız gerekiyordu. İlk yarıda eksik kaldığımız taraf buydu." dedi.



Gelişen bir takım olduklarını ifade eden Yanal, "Bunu her geçen gün daha fazlasıyla üstüne koymaya çalışan takımız. İlk yarı 19 dakika oynandı. Bu oldukça düşük süre. Bu süreyi uzatacak tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. Bir taraftan da hakem yönetimin biraz katkısı oldu ama buna tavır göstermeliydik. İkinci yarı zaman zaman bunu gösterdik ancak sonlarda arttırmamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.



Rakipleri karşısında girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremediklerini de vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:



"En azından Trabzonspor taraftarının beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Biz de az gol yiyen bir takımız. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi artırmalıydık. Bunun artacağını her zaman böyle olmayacağına inanıyorum. Oyuncularımızın çalışmaları ve çözümleri daha sonra skor olarak dönecektir."



Yanal, Okay Yokuşlu'nun ilk yarıda sakatlığı nedeniyle devam edemediğini dile getirerek, "Hafif bir ağrısı vardı. Daha büyük sakatlığa neden olmaması için risketmedik. Yarın dinlenecek pazartesi tetkikten sonra sonucu açıklarız." diye konuştu.



Yanal, Yusuf Erdoğan'ın kadroya alınmamasının ise teknik bir konu olduğunu sözlerine ekledi.



Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Buradan alınan 1 puan değerli"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, rakipleri karşısında alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.



Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un baskılı ve iyi bir futbol oynadığını belirterek, "Trabzonspor, özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas'ın pozisyonu gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker'e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Buradan alınan bir puan değerli." dedi.



Takımda golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını anlatan Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Buradan 3 puandan almak isterdik sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil. Kazanamadıktan sonra kaybetmemekte futbolun içerisinde var." ifadesini kullandı.



Özat, Trabzonspor'un yeni stadının çok güzel olduğunu da belirterek, emeği geçenlere tebrik etti.