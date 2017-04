Trabzonspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından

SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, taraftarın beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldıklarını söyledi.



Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu;



"Bugün Aytemiz Alanyaspor ile sahamızda golsüz berabere kaldığımız maça benzer bir oyun vardı. Maçın durduğu, rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümde bizim hızlandıracak bir tutumu sağlamamız gerekiyordu. İlk yarıda eksik kaldığımız taraf buydu. Gelişen bir takımız. Bunu her geçen gün daha fazlasıyla üstüne koymaya çalışan takımız. İlk yarı 19 dakika oynandı. Bu oldukça düşük süre. Bu süreyi uzatacak tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. Bir taraftan hakem yönetimin biraz katkısı oldu ama buna tavır göstermeliydik. İkinci yarı zaman zaman bunu gösterdik ancak sonlarda arttırmamız gerekiyordu."



'HER ZAMAN BÖYLE DEVAM ETMEYECEK'



Pozisyonlar kaçırdıklarını, ancak bunun her zaman böyle olmayacağını dile getiren Yanal, şunları söyledi;



"Kaçırdığımız goller oldu. En azından Trabzonspor taraftarı beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirmek yolunda iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Rakip ve biz en az gol yiyen takımlardanız. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi arttırmalıydık. Bunun artacağımızı ve her zaman böyle olmayacağına inanıyorum. Oyuncularımızın çalışmaları ve çözümleri daha sonra oyun skor olarak dönecektir."



'OKAY'I RİSKE ETMEDİK'



Ersun Yanal, Okay Yokuşlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak da, "Hafif bir ağrısı vardı. Daha büyük sakatlığa neden olmaması için risketmedik. Yarın dinlenecek pazartesi kontrollerden sonra sonucu açıklarız" dedi. Yanal, Yusuf Erdoğan'ın kadroya alınmamasıyla ilgili soruya ise "Teknik bir konu" yanıtını verdi.



ÜMİT ÖZAT: GOLCÜ SORUNUMUZ VAR



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise güzel bir maç olduğunu ve golcü sorunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:



Trabzonspor baskılı, iyi oynadı. Özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas'ın pozisyonu o gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker'e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Buradan alınan bir puan değerli."



Golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını anlatan Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Buradan 3 puandan almak isterdik sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil. Kazanamadıktan sonra kaybetmemekte futbolun içerisinde var" ifadelerini kullandı.



Özat, Trabzonspor'un yeni stadının çok güzel olduğunu da belirterek, emeği geçenlere tebrik etti. - Trabzon