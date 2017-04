Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0

STAT: Medical Park Arena



HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)



TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xx), Uğur (x), Durica (xx), Mas (xx)- Okay (x)(Dk.42 Castillo x), Onazi (xx)- Olcay (xx), N'Doye (xx), Yusuf Yazıcı (x)- Rodallega (x)



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx)- Ahmet (x), Claro (xx), Palitsevich (xx), Anıl (xx)- Aydın (xx), Khalili (xx)(Dk.77 Issah x), Scekic (xx), Uğur (x)(Dk.56 Vedat Muriqi x), - Serdar (xx), Rantie (x)(Dk.46 Murat x)



KIRMIZI KART: Dk.86 Ahmet (Gençlerbirliği)



SARI KARTLAR: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hopf, Scekic (Gençlerbirliği)



SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



3'üncü dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan N'Doye'nin önüne düzelterek kaleye gönderdiği topu Hopf üstten kornere çeldi.



9'uncu dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından içeriye ortasını Rodallega gelişine kafayla kaleye gönderdi, top yandan auta gitti.



11'inci dakikada Khalili'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Claro'nun kafayla şutu üstten dışarıya çıktı.



17'nci dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan çift vuruşta Rodallega'nın dokunup Yusuf Yazıcı'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



21'inci dakikada Onur'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Olcay topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, ayağının dışışla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Hopf'un yanından az farkla dışarıya çıktı.



24'üncü dakikada Onazi'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Rodallega ceza sahasına girip sağ çaprazdan kaleyi yokladı, ancak top yandan auta gitti.



33'üncü dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası yayı üzerinden rakibinden sıyrılarak kaleyi yokladı, yerden şutunu Hopf uzanarak kontrol etti.



45'nci dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Serdar'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Onur kornere çeldi.



45+1'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodallega'nın önüne düştü, onun kaleye gönderdiği şutu Hopf kornere çeldi.



47'nci dakikada N'Doye'un savunmanın arkasına pasında iyi hareketlenen Rodallega topla buluştu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda Hopf üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



52'inci dakikada Castillo'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Olcay'ın dokunduğu topu kaleci Hopf uzaklaştırdı, pozisyonun devamında Rodallega'nın şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.



61'inci dakikada Castillo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mas kaleyi yokladı, Hopf tehlikeyi uzaklaştırdı.



67'nci dakikada Aydın'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu Onur kornere çeldi.



75'inci dakikada Castillo'nun ceza sahası içerisine ara pasında topla buluşan Olcay yüzünü kaleye dönüp uygun pozisyonda şutunu çekti, Hopf yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



86'ncı dakikada Trabzonspor'un hızlı kullanmak istediği taca eliyle müdahale eden Ahmet Oğuz maçtaki ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



88'inci dakikada Pereira'nın sağ kanattan uzun kullandığı taç ceza sahası içerisinde savunmadan sekip Rodallega'nın önüne düştü, dönerek vuruşu yandan auta gitti.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



OKAY DEVAM EDEMEDİ



Trabzonspor'da 38'nci dakikada kasığında ağrı hisseden ve tedavi için kenara gelen Okay Yokuşlu maça devam edemedi. Bu oyuncunun yerine bordo mavili takımda 42'nci dakikada Castillo oyuna dahil oldu.



BAKAN ALBAYRAK MAÇI İZLEDİ



Bu arada Enerji ve Tabii Bakanı Berat Albayrak'ta maça gelerek karşılaşmayı stattan takip etti. - Trabzon