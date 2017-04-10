Trabzonspor Genç Yıldızın Peşinde

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine başladı.



Eksik bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililerin, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmenin planlarını yaptığı öğrenilien Trabzonspor'da oyuncuyla ve menajeriyle iletişime geçildiği ifade edildi. Orta sahada görev yapan oyuncu, bu sezon takımıyla 25 maça çıktı.



Cengiz, söz konusu müsabakalarda 5 gol atarken, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan genç oyuncu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli formayı 14 dakika giyerken, hazırlık maçlarında ise çıktığı karşılaşmada 83 dakika sahada kalırken 1 de gol attı. Haberts